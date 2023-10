Ricciardo do të kthehet nga lëndimi në Çmimin e Madh të SHBA-s

Daniel Ricciardo do të kthehet nga lëndimi në Çmimin e Madh të Shteteve të Bashkuara të kësaj fundjave në Austin, Teksas.

34-vjeçari ka humbur pesë gara që kur u lundua në praktikë për Çmimin e Madh të Holandës më 25 gusht, shkruan lajmi.net.

Një zëdhënës i ekipit të tij Alpha Tauri konfirmoi për BBC Sport se Ricciardo do të kthehej në makinë në Austin, përcjell lajmi.net.

As Alpha Tauri dhe as pronarët e Red Bull nuk kishin thënë më parë zyrtarisht se ai patjetër do të garonte në SHBA.

Red Bull vendosi kundër rikthimit të Ricciardo për ngjarjen e mëparshme në Katar për t’i dhënë më shumë kohë dëmtimit të tij për t’u rikuperuar, duke thënë se nuk kishte nevojë të ndërmerrte ndonjë rrezik. /Lajmi.net/