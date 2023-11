Policët më të fortë të shtetit protestojnë me maska para Qeverisë Para Qeverisë së Kosovës ka nisur protesta e Njësisë Speciale Intervenuese, e njohur me akronimin FIT. Pjesëtarët e saj po kërkojnë kushte më të mira nga Qeveria e cila së fundmi i zhgënjeu ata me shtesat për rrezikshmërinë, shkruan lajmi.net. Është pikërisht kjo çështje që ka shkaktuar nervozizëm tek policët elitarë që sot kanë dalë…