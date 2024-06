Osmani nesër në Drenicë: Pritet nga Ramiz Lladrovci Në kuadër të vizitave të komunave të vendit, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani do të vizitojë komunën e Drenasit, njofton presidenca. Në orën 11:00, Presidentja Osmani do të pritet në takim nga kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci. Presidentja Osmani gjatë kësaj vizite do të takohet me anëtare të Kuvendit Komunal, gra…