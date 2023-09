Messi shënon gol të jashtëzakonshëm për Argjentinën

Messi ka ka shënuar fitore përballë Ekuadorit me rezultat minimal 1:0.

Kjo ndeshje ishte e vlefshme për kualifikueset për Kampionatin Botëror të vitit 2026.

Shtatë herë fituesi i Topit të Artë realizoi gol nga gjuajtja e lirë në minutën e 78-të të ndeshjes.

Hate Messi at your own risk. What a free kick!

pic.twitter.com/OtHGIBPKGK

— Manuel🇺🇸 (@manuel_UtD) September 8, 2023