Lukaku nis kontaktet me rivalin lokal të Chelseas Në një verë që po e kalon duke kërkuar klub të ri, Romelu Lukaku mund ta ketë gjetur atë vetëm 15 kilometra larg nga “Stamford Bridge”. Sulmuesi belg raportohet se ka nisur kontaktet me Tottenhamin, skuadër kjo që po kërkon një zëvendësues të anglezit Harry Kane i cili vendosi të bashkohet me gjigantin gjerman Bayern…