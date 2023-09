Ky është parashikimi i motit për pesë ditë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur parashikimin e motit për pesë ditët e ardhme.

Gjatë ditës së nesërme (E Hëne)- pritet të jetë mot kryesisht i vranët.

Vranësirat parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkimi rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius , ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-22 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga veriu dhe verilindja e lehtë dhe lokalisht e fortë.

E Marte: Mot i vranët dhe vende-vende me reshje shiu.Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-23 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriu me shpejtësi 1-7m/s.

E Mërkure: Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-26 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare.

E Enjte: Mot kryesisht i ngjishem me ditën e mërkurë dhe më i ngrohtë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen ë lëvizin ndërmjet 24-28 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut.

Të Premten: Dita e premte do të jetë dita më e nxehtë. Parashihen vranësira të pakta kryesisht rreth relievit malor. Temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 10-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-29 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë kryesisht nga drejtimi i verilindjes./Lajmi.net/