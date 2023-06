Gjinovci: Edi Rama të shpallet non grata Aktivisti i Shoqërisë Civile, Rron Gjinovci ka kërkuar që Edi Rama të shpallet non grata. Kjo kërkesë vjen pasi sot Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar se e ka dorëzuar një draft të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, te presidenti francez Emmanuel Macron, dhe kancelari gjerman, Olaf Scholz. ‘’Edi Rama, dosti i Vuçiçit…