Gërvalla nuk zhgënjën kurrë me huqje!: Kësaj radhe me anglishten e saj huq emrin e Ismail Kadaresë

Përtej kësaj, nuk shkruan për takimin me të në shtëpinë e tij në Tiranë, por “në shtëpinë e tij Tirana”.

Kujotjmë që shkrimtari i madh shqiptar, Ismail Kadare, sot u nda përjetësisht nga ne.

Ismael Kadare was not only a giant in world literature, a serious candidate for the Nobel Prize.

By deconstructing dictatorship he helped us to resist brutal suppression. “The Pyramid” is such a masterpiece. pic.twitter.com/gVwQ8hBcoE

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) July 1, 2024