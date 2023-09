Escobar: Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk duhet të krijojë probleme brenda Kosovës I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha në se është i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun, Mirosllav Lajçak. Ai ka folur edhe për çështjen e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Escobar ka thënë se Asociacioni i…