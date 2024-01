Enver Hasani: Mitrovica ka qenë “New York” për shqiptarët e ish-Jugosllavisë

Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, profesori dhe veprimtari i njohur Enver Hasani foli për disa figura kyçe të historisë e politikes në trojet shqiptare.

Po ashtu, Hasani foli edhe për jetën dhe sfidat gjatë kohës së ish-Jugosllavisë si dhe për epokën e artë të shqiptarëve, pajtimin e gjaqeve dhe ‘rilindjen’ e tyre.

Këtë pjesë të historisë Hasani e vlerësoi si ‘rilindje’, kohë kur sipas tij, ndodhi rizbulimi i identitetit të shqiptarëve.

“Në 90-tshin të gjithë jemi çudit. Çka ka? Pse duhet ne me u pajtu? Por të vjetërit me Anton Qettën, e gjithë ajo elitë që i priti Kosovës kur u prish komunizmi. Gjenerata ime u çuditeshim pse me u pajtu, se për që ishin vra ne e dinim, sepse çdo të shtune s’kanë shku dy-tri javë pa u vra dikush”, u shpreh ai.

“Rilindja që ndodhi e shqiptarëve në Jugosllavi, nuk ishte veç për Kosovë. Erdhën prej të gjitha viseve të shqiptarëve këtu, u punësuan, u martuan. Pastaj, Mitrovica New York ka qenë për shqiptarët e ish-Jugosllavisë, ka pas hebrenj, turq, shqiptarë të Malit të Zi, të Preshevës. Elita, familjet më të ngritura të Mitrovicës janë gjakovarë me origjinë, familje të vjetra të Mitrovicës”, u shpreh Hasani.