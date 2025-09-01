Dyer të thyera e tualete të dëmtuara – Gjendja e mjerueshme e njërës nga shkollat në Shtime
Kryetari i PDK-së në Shtime, Rrahman Jakupi ka publikuar fotografi të tmerrshme të gjendjes së njërës nga shkollat në Shtime.
Dyer të thyera, e tualete në gjendje të tmerrshme janë parë në fotografitë e publikuara nga Jakupi, shkruan lajmi.net.
“Kjo është gjendja e njërës prej shkollave në komunën e Shtimes, të cilen katrahurë e kanë bë LVV me Qemajl Aliun, pa lënë anash sejmenet e tij”, ka shkruar Jakupi në Facebook.
Komuna e Shtimes udhëhiqet nga kryetari Qemajl Aliu, që vjen nga Lëvizja Vetëvendosje dhe është kandidat për kryetar edhe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë: