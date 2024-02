Dua Lipa flet për bestytënitë shqiptare: Kur na kruhet hunda do të bëhemi me nerva Dua Lipa ka ndarë me publikun ndërkombëtarë disa nga bestytënitë tona shqiptare. E ftuar në “Graham Norton Show”, këngëtarja shqiptare e njohur ndërkombëtarisht, Dua Lipa ka ndarë disa nga bestytënitë tona, duke ua treguar ato moderatorit Graham Norton dhe të ftuarve të tjerë si Kate Winslet dhe Cate Blanchet. Dua tregoi se kur na kruhet…