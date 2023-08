Dënohet me 45 vjet burgim trafikanti më i rrezikshëm i drogës në SHBA Dairo Antonio Usuga i njohur si “trafikanti më i rrezikshëm i drogës në botë” është dënuar me 45 vjet burgim në SHBA. Ai është dënuar pasi kishte pranuar përgjegjësinë për veprat e tij. Usuga është krahasuar me Pablo Escobarin nga presidenti kolumbian Ivan Duque i cili tha se “ ai nuk është vetëm trafikanti më…