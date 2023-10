AAK-ja organizon tryezë diskutimi lidhur me çështjen e sigurimeve shëndetësore Gjatë ditës së sotme Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të organizojë tryezë diskutimi. Në këtë tryezë pritet të diskutohet për situatën në shëndetësi dhe çështjen e sigurimeve shëndetësore. Kjo tryezë diskutimi organizohet në kuadër të ciklit të diskutimeve lidhur me gjendjen e rëndë në vend. Tryeza do të mbahet duke filluar nga ora 13:00./Lajmi.net/