Lajçak: Marrëveshjet mbeten të vlefshme dhe detyruese për të dyja palët

I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka bërë të ditur se janë duke u bërë gati për takimin e radhës midis Kosovës dhe Serbisë.

Më tutje Lajçak ka theksuar se gjatë takimeve me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ua ka rikujtuar se të gjitha Marrëveshjet e Dialogut mbeten të vlefshme dhe detyruese për të dyja palët.

“Në Bled jam takuar edhe me Kryeministrin Albin Kurti. Folëm për përgatitjet për Takimin e radhës të Dialogut të Nivelit të Lartë në shtator, me fokus normalizimin e marrëdhënieve dhe zbatimin e deklaratës së BE-së të datës 3 qershor. Gjithashtu ngrita shqetësimet e mia për situatën në veri të Kosovës. Nga Bled, fluturova për në Beograd, ku u takova me presidentin Aleksandar Vuçiq. Folëm në detaje për përpjekjet për uljen e tensioneve dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, si dhe zbatimin e të gjitha Marrëveshjeve të Dialogut.Ua kujtova të dy liderët se të gjitha Marrëveshjet e Dialogut mbeten të vlefshme dhe detyruese për të dyja palët dhe duhet të zbatohen plotësisht pa asnjë kusht apo vonesë. Diskutimet tona do të vazhdojnë dhe ne po përgatitemi për takimin e liderëve në Bruksel më 14 shtator për një raund tjetër bisedimesh në nivelin më të lartë”, shkroi ai.

Takimi i radhës midis Kosovës dhe Serbisë mbahet më 14 shtator./Lajmi.net/