Shqipëria do të prodhojë armë dhe municione: Rikthehet industria ushtarake Shqipëria do të prodhojë armë dhe municione. Një projektligj i Ministrisë së Mbrojtjes i hap rrugë iniciativës përmes ngritjes së një shoqërie shtetërore, e cila do të kontrollojë këtë sektor. Thirrjen e parë për ngritjen e kësaj infrastrukture në Shqipëri, e bëri presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, në shkurt të këtij viti gjatë vizitës së tij…