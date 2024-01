“Nuk më tërheq si femër” – Befason Romeo me fjalët për Rike Rocin “Nëse më shihni të përqafohem me Romeon është thjeshtë një miqësi, se bëj dot” ka thënë Rike Roci për raportin me Romeon. “Nuk më tërheq si femër’ tha Romeo për Riken, shkruan lajmi.net. “E kam shoqe dhe mërzitem vetëm për disa gjëra sepse e kam shoqe” tha Romeo për Heidi Bacin. “Më jap energji Heidi”…