“The Telegraph” me shkrim special se si policia e Kosovës mbron kufirin me Serbinë Përpara se policia kosovare të fillojë patrullimin e saj në kufirin me Serbinë, ata e ngarkojnë makinën me armatim: AK-47 janë të lidhur në pjesën e pasme të sediljeve të veturës, pistoletat janë hedhur në pusetat e këmbëve dhe dronët dhe jelekët antiplumb të mbushur në çizmet e Land Rover. Kështu ka shkruar “The Telegraph”…