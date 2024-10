“O veç m’i shitë shpiat, fmia duhet me dalë me kese…” – Prishtinasi i frustruar pse s’po shtrohet rruga, kritikon fort kryetarin Rama Banorët e lagjes Kolovicë, qe shtatë vite përballen me të njëjtën problematikë. Ankesa e tyre e përditshme është për rrugën e pa-asfaltuar në derë të shtëpisë, e cila po krijon probleme për të fëmijët e të rriturit e kësaj lagjeje. Një banorë i lagjes në një prononcim për lajmi.net është shprehur se ndonëse rruga nuk…