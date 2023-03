1 vit e gjysmë burgim për personin që ngacmoi seksualisht fëmijët në rrugë Gjykata Themelore në Gjakovë ka dënuar të pandehurin H.H me 1 vit e gjysmë burgim për veprën penale ngacmim seksual, të cilën e kishte kryer ndaj fëmijëve në rrugë. Në komunikatë për media, thuhet se rasti ka ndodhur me 8 mars rreth orës 15:00 në Gjakovë. Ngacmimi seksual ishte kryer me dashje ndaj personave të…