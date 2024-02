11 milionë udhëtarë përdorën Trafikun Urban vitin e kaluar

11 milionë udhëtarë kanë shfrytëzuar autobusët e Trafikut Urban gjatë vitit 2023, ndërsa për një ditë numri i tyre shkon në mbi 30 mijë, ndërsa risi për TU-në do të jetë sjellja e autobusëve të rinj, me ç’rast gjashtë prej tyre do të jenë elektrikë. Kështu ka bërë të ditur kryeshefi i Trafikut Urban, Burim Maraj.

Maraj, ka folur për sfidat e sukseset e ndërmarrjes, ndërsa për ankesat e udhëtarëve, kërkon mirëkuptim për shkak të numrit të kufizuar të autobusëve. E me ardhjen e flotës së re të autobusëve, Maraj është optimist se do të evitohet tollovia nga udhëtarët.

“Momentalisht ato që autobusët janë të stërmbushura dhe ne gjithmonë bëjmë apel që me pas durim edhe pak, pasi shpresoj që gjatë këtij viti do ta kemi flotën e re të tyre, ku prej 51 autobusëve do të shtohen flota deri në 81 autobusë dhe ndërkohë do të kemi korsi të reja për autobusët, për të cilat komuna besoj që do të ndërmarr masa e kjo i liron edhe qarkullimin e autobusëve e po ashtu edhe do të ketë risi tjera”, tha Maraj.

“… jemi në proces të përgatitjes përmes konsulencës ndërkombëtare, ata do të përgatisin terma të referencës, brenda muajit do të kemi një kontratë të re, e pastaj brenda disa muajve do të dalë shpallja publike për autobusët e rinj ku shpresojmë brenda vitit 2024 pritet t’i kemi edhe 30 autobusë të rinj, prej tyre siç e dini 6 elektrik edhe mendoj që duke i parë bendet tjera do të jetë një risi edhe për vendet e rajonit”, deklaroi Maraj.

E ndryshimet e çmimit të biletave, Maraj e quan të suksesshme, pasi gjatë vitit 2023 kanë përfituar mbi 600 mijë euro më shumë si shkak i shitjes së biletave vajtje-ardhje.

“Vitin e kaluar me disa ndryshime në pjesën e marketingut e sidomos kjo e biletave, vajtje-ardhje ditore ka rezultu me qenë shumë e suksesshme. Është përdorë shumë dhe kemi ngritje në shitjen e biletave prej 23 për qind apo diku mbi 600 mijë euro kemi shitur më shumë bileta, e që i bie si Ndërmarrje jemi të kënaqur me arritjen e vitit të kaluar e po ashtu kemi shti edhe një metodë të re të pagesës, përmes SMS, një pjesë e saj veçse ka kaluar në tetor, nëntor e dhjetor dhe brenda këtyre muajve po shihet se është një ngritje e konsumimit të këtyre biletave, pra njerëzit po i blejnë përmes SMS dhe gjë që na bën të ndihemi mirë”, u shpreh ai.

Aktualisht për një ditë, mbi 20 mijë qytetarë shfrytëzojnë autobusët e Trafikut Urban, ndërsa ky numër synohet të rritet me ardhjen e autobusëve të rinj.

“E rëndësishme po ashtu është edhe rritja e numrit të udhëtarëve një numër prej 20 mijë në ditë tash 35 deri 38 mijë në ditë apo mbi 11 milionë në vit udhëtarë, është një shifër e madhe andaj ndërlidhet me atë që kjo ngritje gjithmonë krijon pak pakënaqësi për shkak të hapësirës të cilat i kanë autobusët, flotat s’janë rritur ende, andaj presim që me autobusët e rinj do ketë më shumë mundësi e hapësirë drejt udhëtimit me autobusët e Trafikut Urban”, u shpreh Maraj./EO/