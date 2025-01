Brenda ditës Kosova furnizohet me 3 milionë litra naftë në mbi 800 pika karburanti- Çmimi ende i shtrenjtë, e do duhej të ishte 1 euro litri Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, kishte thënë në fillim të vitit se trendi i çmimeve të derivateve do të jetë në rritje, por jo e theksuar. Mirëpo gjatë tërë vitit kosovarët po del të jenë shërbyer me çmimet më të lira në rajon. Kjo pasi nafta pasi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë…