11 Gjërat që duhet t’i kishit mësuar në adoleshencë

Ne ishim mjaft të sigurt se problemet tona ishin unike dhe se nuk ishte askush në të gjithë botën që të na kuptonte, përveç atij djaloshi të bukur, i cili na bëri të psherëtijmë, “Oh, Zot i madh! Ai më shikoi dhe më buzëqeshi! Unë e dua atë!”

Rezultoi se ai djali ishte një trazovaç dhe se në të vërtetë kishte shumë njerëz të këndshëm dhe mirëkuptues përreth nesh.

Nëse do të kishim mundësi për t’i dërguar një letër vetës tonë si adoleshent ne do të përshkruanim këto 11 pika. Mos haroni të na thoni cilën prej tyre do të përfshinit në letrën tuaj…

Dështimi mund të jetë gjëja më e mirë që mund t’ju ndodhë.

Bërja e gabimeve dhe dështimi është gjithmonë e turpshme. Por e mira është që ju mund të mësoni shumë nga gabimet tuaja. Është më mirë të jeni një adoleshent që përpiqet por bën gabime sesa një i rritur që dështon.

Të rriturit dështojnë gjithashtu. Shumë. Dhe gjëja më e rëndësishme është të mësoni sa më shumë që të keni mundësi nga dështimet tuaja dhe të mësoni se si t’i shndërroni ato në pikat tuaja të forta.

Mësoni të kujdeseni së pari për veten tuaj.

Jo, kjo nuk ka të bëjë me të qenurit egoist. Ka të bëjë me ndihmën. Ju nuk mund të ndihmoni dhe të kujdeseni për njerëzit e tjerë nëse nuk dini si të kujdeseni për veten tuaj.

Mësoni të vendosni kufij, të shkurtoni negativitetin, të meditoni, të rimbushni nivelet e energjisë tuaj, të zgjidhni njerëzit, të përdorni krem dielli dhe të pini ujë të mjaftueshëm. Qëndroni të shëndetshëm dhe të lumtur dhe do të ndihmoni në ndërtimin e besimit dhe tërheqjes së njerëzve.

Fëmijët “cool” nuk janë cool

Shumica e djemve dhe vajzave të njohura të shkollave të mesme nuk janë vërtet të lezetshme. Sjellja e tyre është më shumë një mekanizëm mbrojtës, dhe, na besoni, ata janë aq të irrituar si adoleshentë sa jeni edhe ju, ata thjesht nuk do ta pranojnë kurrë.

Nëse bukuria e një vajze lulëzon në vitet e shkollës së mesme, ka një shans mjaft të madh që do të venitet deri në të 30-tat. Deri në këtë kohë, të gjithë karakteret e tjera do të kenë fituar besim dhe do t’u tregojnë të gjithëve se kush është “mbretëresha” e vërtetë.

Shkolla e mesme dhe kolegji mbivlerësohen

Le t’i themi gjërat drejtë: arsimi është i rëndësishëm. Por të stresohesh për notat dhe kreditet për kolegj mund të mos jetë e rëndësishme. Në qoftë se nuk doni të jeni shkencëtar ose mjek, nuk ju duhet vërtet ai Ph.D.

Mundohuni të shpenzoni kohën dhe paratë tuaja për diçka që ju pëlqen dhe diçka për të cilën ndjeheni mirë, transmeton shkollaejetes. Edhe nëse dështoni në të, ekziston një shans që do të dini se çfarë të bëni me jetën tuaj dhe të vazhdoni të studioni diçka që ju nevojitet me të vërtetë.

Do të ketë njerëz të tjerë.

Do ta kapërceni. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për një marrëdhënie apo një miqësi që ka përfunduar, jeta vazhdon akoma, dhe ju do ta kapërceni atë. Edhe nëse nuk do të mbaronte mirë, thjesht jini mirënjohës për këtë person që është pjesë e jetës tuaj, dhe më pas lëreni të shkojë.

Një ditë do të kuptoni që njerëzit vijnë dhe shkojnë, dhe kjo nuk ka asnjë lidhje me të qenit një person i mirë apo i keq. Ëtshtë thjesht jeta, dhe ajo ndryshon, dhe njerëzit ndryshojnë.

Çdo person që takoni do t’ju mësojë diçka. Nëse ata largohen, kjo do të thotë që e morët mësimin dhe do të keni dikë tjetër kur të jeni gati për ta.

Rritja nuk do t’ju japë të gjitha përgjigjet.

Do të jeni po aq të painformuar në të 25 dhe 30 sa keni qenë në moshën 16 vjeçare. Dhe, do të përjetoni lloje të ndryshme të mashtrimit, por prapëseprapë do të dyshoni për marrëdhëniet, karrierën tuaj, planet për të ardhmen dhe shumë më tepër. Thjesht mësoni të besoni veten në vendimet më të rëndësishme që ndryshojnë jetën.

Qëndrimi juaj do të ndryshojë.

Do ta ndryshoni mendimin dhjetëra herë. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për politikë, fe ose muzikë, mendimet që keni në moshën 16 vjeçare nuk do të jenë ato që do të keni edhe 5 vjet më vonë. Nuk do të thotë të hiqni dorë nga parimet tuaja, thjesht se po rriteni dhe po bëheni më fleksibël. Nëse e zotëroni këtë, do të jeni në gjendje jo vetëm të pranoni dhe toleroni të gjitha pikëpamjet e ndryshme, por edhe të keni dhe të shprehni ato tuajat.

Shfrytëzoni mundësitë.

Si adoleshente, ju mund të kaloni gjithë kohën tuaj të lirë duke luajtur lojëra në internet. Ose mund ta përdorni këtë kohë për të marrë çdo mundësi të vetme që ju jep jeta.

Të shkoni me pushime me prindërit tuaj? Mbresëlënëse! Vullnetarizmi në një fermë jashtë shtetit? E madhe! Provoni kurse të boksit në vend të një kursi vallëzimi Latin? Edhe një udhëtim shkollor në një qytet fqinj do të zgjerojë horizontin tuaj dhe do t’ju bëjë më shumë të kuptoni se çfarë doni të bëni më tej.

Hani gjithmonë ëmbëlsirë.

Thjesht pranoni faktin që trupi juaj kurrë nuk do të jetë i përsosur sepse nuk ka diçka të tillë si një “trup i përsosur”. Por ka një qëndrim të përsosur, dhe ju duhet ta zhvilloni atë.

Nëse vërtet bini në dashuri me veten, do ushqeheni me ushqim të shëndetshëm, do të pini ujë të mjaftueshëm dhe do të bëni gjumë të mjaftueshëm. Trupi juaj do ju jetë mirënjohës për këtë, dhe ju do të dukeni të mrekullueshëm edhe nëse nuk ju përshtatet një madhësi “S”, sepse është vetëbesimi ai që ka rëndësi. Prandaj gjithmonë porosisni një ëmbëlsirë dhe mos e fajësoni veten për të.

Fluturat në stomakun tuaj NUK janë dashuri.

E gjithë ajo skuqje në fytyrë dhe fluturat në stomakun tuaj nuk janë dashuri. Janë emocionet dhe hormonet tuaja, në thelb vetëm kimi.

Dashuria e vërtetë, jo dashuria e bazuar në film “dhe ata jetuan të lumtur përgjithmonë”, ka më shumë lidhje me zgjedhjet e përditshme të qëllimshme të 2 të rriturve. Me të rriturit, ne nuk nënkuptojmë moshën, por aftësinë personale për të marrë vendime dhe për të marrë përgjegjësi për ta.

Ka pëlqime, dashuri dhe epsh, dhe, si adoleshentë, është shumë e rëndësishme të jeni në gjendje ta dalloni njërën nga tjetra.

Prindërit tuaj e kanë kaluar këtë gjithashtu

Nëse mendoni se prindërit tuaj janë armiqtë tuaj më të këqij, thjesht mos harroni se ata dikur ishin adoleshentë. Nëse tani janë të rreptë, kjo do të thotë që ata të mbajnë mend gjërat e gabuara që ata bënë kur ishin adoleshentë, dhe ata shqetësohen se do të bëni të njëjtën gjë.

Pra, në vend që të luftoni për çdo problem të vetëm, ka më shumë kuptim të flisni dhe të përpiqeni të kuptoni arsyet e tyre. Mund të jetë e vështirë, por do të dëshmojë se vërtet jeni duke u rritur.

Pavarësisht nëse keni qenë të çuditshëm apo fëmijë të lezetshëm si adoleshente, ju është dashur të përballeni me moshën madhore një ditë. Na tregoni se çfarë do t’i thonit vetes tuaj adoleshent nëse do të kishit patur ndonjëherë mundësinë.