11 akuza për abuzime seksuale për këngëtarin e njohur

Prokurorët e Çikagos akuzojnë këngëtarine R&B, R. Kelly me 11 akuza për abuzime seksuale.

R. Kelly u akuzua të enjten me 11 akuza të reja për abuzim seksual në Illinois, akuza që minimumi mund të dënohesh deri në gjashtë vjet burg, shkruan Page Six, transmeton lajmi.net.

Katër nga akuzat e reja, sulme të rënda penale seksuale, janë akuza të “Klasës X”, të cilët janë më seriozet në Illinois, jashtë vrasjes së shkallës së parë, sipas Chicago Sun Times.

Këto akuza bëjnë që të shqiptohet dënim nga gjashtë deri në 30 vjet.

Në shkurt, këngëtari i “Ingnition”, u ngarkua me 10 akuza për abuzime seksuale penale të rënda që përfshinin katër viktima, tre prej të cilave ishin të mitura.

Nuk është e qartë nëse akuzat e reja , që lidhen me një incident të janarit 2010 , përfshijnë ndonjë nga viktimat e njëjta.

Avokati i Kelly Steve Greenberg tha se ai ishte njoftuar për akuzat e reja, por nuk kishte shqyrtuar asnjë nga dokumentet e gjykatës.

“Ne do të shohim se cilat janë akuzat, dhe do të procedojmë në përputhje me rrethanat,” tha Greenberg për Sun-Times. “Unë e di shumë këtë: Është e vjetër. Ato janë akuza nga vite më parë”. /Lajmi.net/