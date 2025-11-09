100% të numëruara- LDK e fiton komunën e Dragashit

09/11/2025 20:52

Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjilan.

Nga rezultati i nxjerrë nga balotazhi i sotëm del se Komuna e Dragashit do drejtohet nga LDK-ja.

Bexhet Xheladini i LDK-së mori 58.45% të votave.

Kurse kundërkandidati nga radhët e PDK-së, Shaban Shabani mori 41.55%./Lajmi.net/

KQZ

November 9, 2025

