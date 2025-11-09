100% të numëruara- LDK e fiton komunën e Dragashit
Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjilan. Nga rezultati i nxjerrë nga balotazhi i sotëm del se Komuna e Dragashit do drejtohet nga LDK-ja. Bexhet Xheladini i LDK-së mori 58.45% të votave. Kurse kundërkandidati nga radhët e PDK-së, Shaban Shabani mori 41.55%./Lajmi.net/ KQZ
Lajme
