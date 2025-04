100 km/h në zonën 40, shoferi nga Ferizaj dënohet me 300 euro, 3 pikë negative e 6 muaj pezullim të patentëshoferit Policia e Kosovës ka gjobitur një 20-vjeçar në Ferizaj, i cili në zonën me kufizim shpejtësie prej 40 km/h, ka lëvizur me 96 km/h. Ndaj tij, policia ka shqiptuar një gjobë prej 300 eurosh, 3 pikë negative në patentë-shofer dhe masën e pezullimit të lejes së drejtimit për 6 muaj. Policia apelon te të gjithë…