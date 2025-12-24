100 eurot e Kurtit, Sejdiu: Janë taksat tona që po na kthehen si karem e mashtrim elektoral

Analisti politik Dardan Sejdiu ka kritikuar vendimin e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti për ndarjen e 100 eurove për fëmijët dhe pensionistët. Ai ka theksuar se “Bankomati i Kurtit s’është dhuratë” dhe e konsideron këtë si një masë me karakter mashtrimi elektoral dhe reflektim të standardit të ulët të normalizuar në vend. Postimi i plotë:…

24/12/2025 22:06

Analisti politik Dardan Sejdiu ka kritikuar vendimin e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti për ndarjen e 100 eurove për fëmijët dhe pensionistët.

Ai ka theksuar se “Bankomati i Kurtit s’është dhuratë” dhe e konsideron këtë si një masë me karakter mashtrimi elektoral dhe reflektim të standardit të ulët të normalizuar në vend.

Postimi i plotë:

Bankomati i Kurtit s’është “dhuratë!”

Janë taksat tona që po na kthehen si karem e mashtrim elektoral.Nëse as kjo s’të bën përshtypje, problemi s’është buxheti. Është standardi i ulët që e kemi normalizu.

