100% e votave të numëruara për asamblistët në Junik- ja kush mori më shumë
Në Komunën e Junikut ka përfunduar numërimi i votave për asamblistë. Në komunën të cilën asnjëra parti nuk arriti që të korr fitore që në raundin e parë, rezultate janë kësisoj. LDK-ja mori 38.63% të votave, kurse AAK-ja mori 38.26%. Kësisoj qytetarët do t’u drejtohen edhe njëherë kutive të votimit më 9 nëntor. Por tani…
https://resultslocal2025.kqz-ks.org/mcc?municipality=31&fbclid=IwY2xjawNbLHRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFYNTlJSGJSUFlDS1BKWG03AR5rZujjbF_eE2MyHV6cA2gmhdZJUn7tFYqFgdRpK7e7RLHkO_lb1Y2CdZzq2g_aem_wcmC_K21pSsfVTPALr4F4A&electionType=2&votingStation=0&pollingClass=0