​10 vjet nga ratifikimi i Marrëveshjes së MSA-s në Kuvend

Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 2 nëntor 2015, me shumicë votash ratifikuan Marrëveshjen e MSA-së, në të cilën seancë partitë politike opozitare nuk morën pjesë në votim. Deputetët me 86 vota pro miratuan ligjin që e mundëson zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për ratifikimin e MSA-së, nevojiten dy të…

Lajme

02/11/2025 08:32

Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 2 nëntor 2015, me shumicë votash ratifikuan Marrëveshjen e MSA-së, në të cilën seancë partitë politike opozitare nuk morën pjesë në votim.

Deputetët me 86 vota pro miratuan ligjin që e mundëson zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për ratifikimin e MSA-së, nevojiten dy të tretat e 120 deputetëve.

Ratifikimi i MSA-së u bë në një seancë solemne, ku të pranishëm ishin edhe presidentja Atifete Jahjaga dhe një numër i madh i ambasadorëve në Prishtinë të vendeve më të industrializuara.

Tri ish-partitë politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe Nisma, morën pjesë vetëm në fillim të seancës, derisa lexuan fjalimet e tyre kundër qeverisë dhe siç thanë “të metat që i ka marrëveshja (MSA)”.

Opozita me pas u largua nga salla e Parlamentit, duke mos marrë pjesë në votim për ratifikimin e MSA-së.

Kosova në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit prezantohet me fusnotë, jo si Republikë e Kosovës. Në këtë pikë këmbëngul opozita, e cila thoshte se Kosova nga Bashkimi Evropian nuk trajtohet si shtet.

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Vidhen 130 euro dhe dy orë dore në një xhami në Fushë Kosovë

November 2, 2025

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi me veturë një...

November 2, 2025

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë goditi një person...

Lajme të fundit

Vidhen 130 euro dhe dy orë dore në një xhami në Fushë Kosovë

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi...

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë...

Arrestohet polici i Serbisë, i konfiskohet municion dhe afro 10 mijë euro