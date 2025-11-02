10 vjet nga ratifikimi i Marrëveshjes së MSA-s në Kuvend
Lajme
Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 2 nëntor 2015, me shumicë votash ratifikuan Marrëveshjen e MSA-së, në të cilën seancë partitë politike opozitare nuk morën pjesë në votim.
Deputetët me 86 vota pro miratuan ligjin që e mundëson zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për ratifikimin e MSA-së, nevojiten dy të tretat e 120 deputetëve.
Ratifikimi i MSA-së u bë në një seancë solemne, ku të pranishëm ishin edhe presidentja Atifete Jahjaga dhe një numër i madh i ambasadorëve në Prishtinë të vendeve më të industrializuara.
Tri ish-partitë politike opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe Nisma, morën pjesë vetëm në fillim të seancës, derisa lexuan fjalimet e tyre kundër qeverisë dhe siç thanë “të metat që i ka marrëveshja (MSA)”.
Opozita me pas u largua nga salla e Parlamentit, duke mos marrë pjesë në votim për ratifikimin e MSA-së.
Kosova në Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit prezantohet me fusnotë, jo si Republikë e Kosovës. Në këtë pikë këmbëngul opozita, e cila thoshte se Kosova nga Bashkimi Evropian nuk trajtohet si shtet.