10 vatra zjarri aktive në Shqipëri, më të prekurat fshatrat e Tiranës

Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri ka bërë të ditur se aktualisht atje janë 13 vatra zjarri, prej tyre 10 aktive dhe 3 në monitorim. Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se zjarri aktiv vazhdon të jetë në Tërnovë të Bulqizës, në Xethë të Fushë Arrëzës, në Velë të Mirditës, në “Malin e Bërzhitës”, në…

Lajme

16/08/2025 17:08

Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri ka bërë të ditur se aktualisht atje janë 13 vatra zjarri, prej tyre 10 aktive dhe 3 në monitorim.

Në njoftimin e lëshuar për media thuhet se zjarri aktiv vazhdon të jetë në Tërnovë të Bulqizës, në Xethë të Fushë Arrëzës, në Velë të Mirditës, në “Malin e Bërzhitës”, në fshatrat e Tiranës, si Damjan-Fortuzaj, Isufaj, Ferraj, Zall-Herr, Zgurë dhe Pezë – Helmës.

Ministria shton se vatrat aktive janë edhe në fshatrat e Gramshit: Kullollas, Kodovjat dhe Ermenj, si dhe në njësinë administrative Kukur, në Teqen e Dushkut.

Poashtu edhe Mali i Shirokës është përfshirë nga flakët. Për shuarjen dhe menaxhimin e zjarreve janë angazhuar njësitë e zjarrfikësve, helikopterë, por edhe një numër i madh i qytetarëve.

Artikuj të ngjashëm

August 16, 2025

Tahiri i AAK-së paralajmëron krizë ekonomike: Pa energji, Kosova rrezikon falimentim...

August 16, 2025

Ambasadori Rohde pas 55 tentimeve për Kuvendin: Ndoshta ka ardhur koha...

Lajme të fundit

Tahiri i AAK-së paralajmëron krizë ekonomike: Pa energji,...

Ambasadori Rohde pas 55 tentimeve për Kuvendin: Ndoshta...

AUV ndalon shitjen e produkteve të bylmetit dhe...

Lladrovci mohon përfshirjen në hapjen e zyrave me...