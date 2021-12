10 shqetësimet kryesore të zviceranëve në 2021

Çdo vit, banka Credit Suisse publikon rezultatet e një sondazhi të shqetësimeve kryesore të votuesve zviceranë, përcjell albinfo.ch.

Ashtu si vitin e kaluar, pandemia Covid-19 dhe ndikimi i saj mbajtën vendin e parë për vitin 2021 me 40% që e renditin këtë si një shqetësim kryesor. Më pas ishin ndryshimet klimatike (39%), shëndeti i pensioneve shtetërore (39%), marrëdhëniet Zvicër-BE (33%) dhe kujdesi shëndetësor (25%).

Megjithëse pandemia Covid-19 ishte shqetësimi kryesor i këtij viti, ajo ra 11 pikë përqindje nga 51% vitin e kaluar në 40% në 2021.

Të huajt (20%), refugjatët (19%), kostot e strehimit (17%), papunësia (14%) dhe furnizimi me energji dhe energji (14%), që plotësuan top 10 listën e shqetësimeve në vitin 2021.

Në kohën e sondazhit në korrik dhe gusht 2021, një shumicë (65%) e votuesve thanë se po ia dilnin shumë mirë ose mirë në aspektin ekonomik. Gjatë 25 viteve të fundit, kjo shifër është tejkaluar vetëm në vitin 2016 (68%). Kur u pyetën për të ardhmen, një shumicë e qartë e votuesve të anketuar ishin optimistë se së paku mund të ruanin (75%) apo edhe të përmirësonin prosperitetin e tyre aktual (12%). Krahasuar me një vit më parë, numri i votuesve që prisnin rënien e gjendjes së tyre financiare ishte kthyer në nivelet para pandemisë (10%).

Sondazhi zbuloi gjithashtu se votuesit kishin nivele të larta besimi në institucionet e vendit, pavarësisht rënieve në të gjitha fushat. Për të katërtën herë radhazi, agjencia më e besuar ishte policia (63%), pavarësisht rënies me 7 pikë përqindjeje. Këshilli Federal doli i pari i barabartë (63%), pas rënies me 5 pikë përqindjeje, i ndjekur nga Banka Kombëtare e Zvicrës (51%), Parlamenti (42%) dhe Këshilli i Shteteve (42%). Në vitin 2021, si parlamenti (-6 pikë përqindje) ashtu edhe Këshilli i Shteteve (-9 pikë përqindje) humbën nivele të konsiderueshme besimi, ndërsa besimi tek kishat (19%) dhe tek BE (19%) mbetën të ulëta.