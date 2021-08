10 gjëra që burrat duhet të mësojnë për gratë

Për t’i kuptuar gratë më mirë, burrat duhet të kenë parasysh disa gjëra:

Ato do t’ju dërgojnë sinjale delikate edhe pse e dinë që jeni të pavëmendshëm

Burrat do të preferonin që një grua të dilte dhe të na tregonte se çfarë dëshiron dhe si ndihet. Pavarësisht se sa mirë e lexojmë atë, sigurisht që do të ketë akoma gjëra që do të na mungojnë dhe do t’i mësojmë më vonë. Por meqenëse burrat dhe gratë komunikojnë natyrshëm ndryshe, instinkti i tij i parë do të jetë të mos flasë me ju, shkruan ItaliaFeed.

Kjo lë dy përgjigje nga burri: 1. Komunikoni hapur me të në mënyrë koherente në mënyrë që ajo të komunikojë me ju. 2. Mundohuni sa më shumë që të mund të njihni nuancat dhe kapni sinjalet e tij. Nëse ajo është gruaja e duhur, ju do të dëshironi të punoni në këtë, transmeton lajmi.net.

Nuk keni nevojë të keni kontakt fizik me dikë për ta tradhtuar

Ka shumë burra që do të ecin në litarin e rremë të mashtrimit me perceptimin se nëse në të vërtetë nuk flenë me dikë ose nuk bëjnë kontakt fizik të qëllimshëm, “nuk ka shumë rëndësi.” Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Mashtrimi fillon në momentin kur filloni të fshini mesazhet me tekst. Mashtrimi emocional ndonjëherë është edhe më i keq se mashtrimi fizik dhe gratë e dinë këtë.

Ajo dëshiron që ju të shkoni mirë me miqtë e saj

Ju nuk keni nevojë t’i dërgoni mesazhe dhe unë definitivisht nuk kam ndërmend të shoqërohem me ta pa atë, por të paktën të bëni një përpjekje të përbashkët për t’u shoqëruar me ta është e rëndësishme për të. Plus, miqtë e saj më të ngushtë mund të jenë aleati juaj më i mirë ose armiku juaj më i madh. Ti zgjedh.

Nëse ajo po ju bën një pyetje specifike, ajo ndoshta tashmë e di përgjigjen

Ajo që ajo po bën në të vërtetë është t’ju japë një shans për të qenë i sinqertë dhe për të thënë të vërtetën. Ekziston një ndryshim i madh midis këtyre dy perceptimeve.

Do të zbulojë nëse gënjeni

Të gënjesh një grua është si të përdorësh një kartë krediti. Mund të duket si një ide e mirë për momentin, por prapë do të duhet të paguani për të në fund.

Nëse ajo ju flet për problemet e saj, ajo ndoshta nuk po kërkon një zgjidhje

Kjo është e vështirë për ne burrat sepse tendenca jonë natyrore është të përpiqemi të lidhim pikat dhe të gjejmë një zgjidhje për një problem. Kjo nuk është ajo që dëshiron një grua nëse fillon të flasë për problemet e saj (nëse nuk e kërkon në mënyrë specifike). Ajo që ajo me të vërtetë dëshiron është që ju të dëgjoni, të bëni një përpjekje për ta kuptuar dhe t’i ofroni asaj mbështetjen që i nevojitet për të gjetur vetë zgjidhjen.

Ajo dëshiron që ju të mbani mend detajet

Sikur seritë televizive të mos kenë bërë mjaft shaka kur një burrë harron ditëlindjen e gruas së tij ose përvjetorin e tyre, ne ende nuk kemi folur për këtë. Jo vetëm datat e rëndësishme, por edhe detajet më të vogla të bisedave të përditshme janë të rëndësishme për t’u mbajtur. E di që mund të jetë e vështirë dhe kërkon përpjekje, por kjo është arsyeja pse kjo do të thotë aq shumë për të kur e bën këtë.

Ajo nuk ka nevojë të shpenzoni shumë

Nëse do të angazhohem për një takim me një grua, do ta bëj siç duhet. Asnjë grua me të cilën jam takuar nuk kam pritur të shkoj në një restorant të shtrenjtë. Nëse e bëjmë, është zgjedhja ime. Për më tepër, ato me siguri nuk e presin nëse shkojmë në një takim të dytë. Çështja është, shumë burra ankohen se sa i shtrenjtë është takimi. Në realitet, ato thjesht duan që ju të bëni disa përpjekje, t’u tregoni atyre që ju intereson dhe se ju të dy argëtoheni. Nuk ka rëndësi sa kushton (ose nuk kushton).

Ajo dëshiron të ndihet e sigurt me ju

Unë mendoj se një nga komplimentet më të mira që një grua mund t’i bëjë një burri është se ndihet e sigurt me të. E mbrojtur. Që mund të fle mirë gjatë natës pranë jush. Një grua e kupton se pa marrë parasysh sa tërheqëse, qesharake jeni, nëse nuk ka siguri, asgjë tjetër nuk ka rëndësi.

Ajo thjesht dëshiron të jetë e dashur

Sinqerisht, ne kemi lejuar që perceptimi ynë i paracaktuar të bëhet se gratë janë krijesa aliene tepër të komplikuara që askush në botë nuk ka qenë në gjendje t'i deshifrojë. Unë besoj se si qenie njerëzore unike, ne të gjithë jemi të ndërlikuar në mënyrën tonë, pavarësisht nga gjinia. Por në planin afatgjatë, gratë thjesht duan të dëgjohen, respektohen dhe nganjëherë … thjesht të duhen. Njësoj si kushdo tjetër.