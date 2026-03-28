10 filmat më të mirë për t’i parë këtë prill
Nga Keanu Reeves si një yll që bën një gabim te Zendaya dhe Robert Pattinson në një komedi të zezë torturuese, këta janë filmat që duhet të shikoni në kinema dhe t'i transmetoni në shtëpi këtë muaj që vjen, prill, shkruan BBC.
Përshtatjet e videolojërave shpesh dështojnë famëkeq, por filmi i vitit 2023, The Super Mario Bros. Movie, është një nga filmat me fitimet më të larta të bëra ndonjëherë. Siç pritej, vazhdimi është këtu, me kastin origjinal të zërave të mbushur me yje: Chris Pratt dhe Charlie Day janë Mario dhe Luigi, dy hidraulikë që zhvendosen në një dimension tjetër; Anya Taylor-Joy është Princesha Peach, sundimtare e Mbretërisë së Kërpudhave; dhe Jack Black është një përbindësh breshke që nxjerr zjarr, Bowser. Anëtarët e rinj të kastit përfshijnë Brie Larson si Rosalina, një princeshë nga hapësira – dhe, në mënyrë të përshtatshme, Larson është një fanse e flaktë e lojërave. “E nxora të dashurin tim të parë nga shtëpia ime sepse po përpiqesha të kaloja nivelin e fundit në Super Mario Galaxy”, tha Larson në kanalin e saj zyrtar në YouTube . “Ai tha se po e merrja shumë seriozisht, kështu që e nxora jashtë.”
Publikuar ndërkombëtarisht më 1 prill
2. Drama
Zendaya dhe Robert Pattinson luajnë në këtë komedi të zezë indie si Emma dhe Charlie të dashuruar. Një javë larg ditës së tyre të dasmës, ata bëjnë gabimin duke luajtur një lojë të dehur se “cila është gjëja më e keqe që ke bërë ndonjëherë” me miqtë e tyre më të mirë (Alana Haim dhe Mamoudou Athie). Kur rrëfimi i Emmës e trondit Charlien, ditët pasuese të shkrimit të fjalimeve dhe pozimit për fotografi janë jashtëzakonisht të sikletshme. Por studioja e filmit, A24, ka heshtur për atë që ishte saktësisht shkelja e Emmës. “Ne duam që publiku të kalojë nëpër të njëjtën përvojë si personazhet në film, ku ata mund të habiten nga diçka”, tha shkrimtari-regjisor Kristoffer Borgli në The Hollywood Reporter . “Pra, po përpiqemi ta mbajmë atë zbulim… Mos lexoni recensione, mos hyni në internet, përpiquni të hyni pa asgjë… Mendoj se kjo është mënyra më e mirë për ta parë filmin.”
Lëshuar ndërkombëtarisht nga 1 deri në 3 prill
3. Ti, Unë dhe Toskana
Ashtu si Letra për Zhulietën (2010) dhe Kur je në Romë (2010), Ti, Unë dhe Tuskanja është një nga ato komedi romantike amerikane që i shërbejnë po aq mirë reklamave të turizmit italian. Halle Bailey, nga ribërja me aksion e Sirenës së Vogël, luan rolin e Annës, një kuzhiniere aspirante. Kur jeta e saj në Nju Jork shembet, ajo futet me forcë në një vilë në fshatin piktoresk toskan dhe pretendon të jetë e fejuara e re e pronarit që mungon. Problemi me këtë hile – përveçse është imorale dhe e paligjshme – është se Anna më pas bie në dashuri me kushëririn e pronarit të vilës, Regé-Jean Page. Jo, nuk do të jetë filmi më i suksesshëm i vitit, por Ti, Unë dhe Tuskanja ofron një bollëk arratisjeje plot diell. “Doja vërtet të isha pjesë e këtij projekti”, tha Bailey , “sepse kur lexova skenarin, mendova, ‘Ky është një film që dua ta shikoj me motrën time. Ky është një film (ku) dua të jem me vajzat e mia në divan.'”
Publikohet ndërkombëtarisht më 9 dhe 10 prill
4. Rezultati
Timothée Chalamet mund të jetë penduar për komentet e tij në lidhje me baletin dhe operën , por mund të kishte qenë edhe më keq. Në Outcome, një komedi e errët e shkruar dhe drejtuar nga Jonah Hill, ylli më i madh i filmit në botë (Keanu Reeves) regjistrohet duke thënë diçka të tmerrshme. Avokati i tij (Hill) dhe ekipi i menaxhimit të krizave përpiqen të shpëtojnë reputacionin e tij, ndërsa vetë ylli duhet të mendojë për të gjithë njerëzit që ka mërzitur. Cameron Diaz, Matt Bomer dhe David Spade luajnë gjithashtu, dhe ka një rol të shkurtër nga Martin Scorsese, i cili luan veten. Por Hill këmbëngul se nuk duhet të jesh një personazh i famshëm i Hollivudit për t’u lidhur me protagonistin e tij. “Filmi përdor famën si një metaforë për atë që të gjithë kalojmë duke jetuar në mediat sociale”, tha ai në një konferencë shtypi për Apple TV, siç raportohet nga TechRadar . “Mediat sociale na kanë bërë të fiksuar me atë që mendojnë për ne njerëzit që nuk i njohim, në vend që të kujdesemi për atë që mendojnë për ne njerëzit që kujdesen për ne.”
U publikua më 10 prill në Apple TV+
5. Mumja e Lee Cronin
Jo, ky film për Mumjen nuk ka të bëjë fare me serialin e çmendur Brendan Fraser / Rachel Weisz, i cili është gati të ringjallet nga të vdekurit . As nuk ka të bëjë fare me filmin katastrofik të vitit 2017 , The Mummy , me Tom Cruise në rolin kryesor, gjë që ndoshta është për të mirën. Siç sugjeron titulli, kjo histori e veçantë e të pavdekurve egjiptianë është shkruar dhe drejtuar nga Lee Cronin, krijuesi i Evil Dead Rise, i cili edhe një herë e vendos një familje të vogël në një situatë thellësisht të frikshme. I prodhuar nga mjeshtrat e horrorit James Wan dhe Jason Blum, filmi paraqet Jack Reynor dhe Laia Costa si një çift, vajza e të cilëve zhduket në Kajro. Tetë vjet më vonë, ajo gjendet në shkretëtirë… por ajo nuk është vajza që ishte dikur. Filmi është “një pjesë Poltergeist dhe një pjesë Shtatë”, tha Cronin për IGN . “Nuk është as një rishpikje e dijes së mumjeve. Është duke shikuar në vende më të errëta dhe duke bërë diçka të ndryshme me atë që mendojmë se mund ta dimë tashmë.”
U publikua më 17 prill në SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar
6. Shqiponjat e Republikës
Aktualisht, ka shumë debate nëse filmat dhe politika duhet të përzihen , por heroi i filmit “Shqiponjat e Republikës” të Tarik Saleh nuk mund t’i mbajë ato larg njëri-tjetrit. Fares luan rolin e George Fahmy-t, një idhull i nderuar i kinemasë egjiptiane, ndër filmat më të suksesshëm të të cilit është edhe “Egjiptiani i Parë në Hapësirë”. Kur një zyrtar qeveritar i kërkon George-it të luajë në një biografi të presidentit të vendit, aktori e di se duhet ta pranojë, përndryshe jeta e djalit të tij do të jetë në rrezik. Por kur ai bie në dashuri me gruan e zyrtarit, një satirë dinake e showbiz-it shndërrohet në një thriller konspiracioni rrëmbyes dhe ndonjëherë të tmerrshëm. Fituesi i madh i Çmimeve Guldbagge të këtij viti (Oskarët suedezë), “Shqiponjat e Republikës” është “një satirë me një energji disidente dhe një zgjidhje të errët”, thotë Phil de Semlyen në “Time Out” . “Është një rrëfim i diçkaje shumë serioze në stilin e Armando Iannucci-t.”
U publikua më 17 prill në SHBA
7. Nëna Mari
“Mother Mary” është një dramë gotike rreth një superylli popi (Anne Hathaway) e cila i kërkon një mikeshe të vjetër (Michaela Coel) të dizenjojë një fustan spektakolar për të. Bashkëpunimi i tyre çon disi në një seancë dhe një ekzorcizëm, por, përtej kësaj, edhe shkrimtari-regjisori i filmit duket i pasigurt se çfarë po ndodh. David Lowery, i cili bëri fantazi të tilla atmosferike si “The Green Knight” dhe “A Ghost Story”, e xhiroi filmin në vitin 2023 dhe 2024, kështu që i është dashur shumë kohë për të arritur në kinema. “Jam duke u montuar tani dhe kam menduar, ‘Çfarë filmi është ky?’” tha Lowery në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Melbourne në gusht 2024. “E di se çfarë kam ndërmend të bëj dhe kjo është me të vërtetë ajo që kam bërë, por është kaq i egër. Është një film që jam i sigurt se do të provokojë shumë ndjenja të forta, në çdo drejtim të mundshëm.” Këngët e kënduara nga Hathaway në sekuencat e koncerteve janë nga Jack Antonoff, FKA Twigs dhe Charli XCX, kështu që kolona zanore duhet t’ia vlejë pritjes gjithsesi.
Publikohet më 17 prill në SHBA dhe më 24 prill në Mbretërinë e Bashkuar.
8. Lorne
“Saturday Night Live” ka qenë në televizionin amerikan për pak më shumë se 50 vjet. Dhe, sikur kjo të mos mjaftonte, skeçi është mbikëqyrur për pothuajse gjithë atë kohë nga një burrë, Lorne Michaels. Tani 81-vjeçari është portretizuar nga Morgan Neville, dokumentarët e të cilit fitues të çmimit Oscar kanë trajtuar ikona të tilla të biznesit të spektaklit si Paul McCartney (Man on the Run) dhe Fred Rogers (Won’t You Be My Neighbor?). Janë intervistuar shumë ish-studentë të SNL, përfshirë Steve Martin dhe Tina Fey, të cilët e përdorën Michaels si bazë për personazhin e Alec Baldwin në “30 Rock”. Por a mund ta depërtojë Neville në “mistikën e njeriut pas perdes” të Michaels, siç e quan Kristen Wiig në trailer? “Nuk mendoj se do t’ju këshilloja të provoni ta kapni Lorne”, thotë miku i tij i vjetër Paul Simon . “Ai nuk do të ishte i lumtur me këtë, dhe pastaj do të kapni një djalë që nuk është i lumtur.”
U publikua më 17 prill në SHBA
9. Betohem
John Davidson vuan nga sindroma Tourette, një çrregullim motorik që e detyron të bëjë vërejtje fyese në momentet më të këqija të mundshme: atij iu dha një MBE në vitin 2019 për punën e tij në rritjen e ndërgjegjësimit në Skoci, dhe ai i bërtiti një fjalë të pahijshme Elizabeth II gjatë ceremonisë. Ky biografi prekëse, e shkruar dhe drejtuar nga Kirk Jones (Waking Ned, Nanny McPhee), tregon se sa e vështirë ka qenë jeta e Davidson, por arrin të jetë edhe e ëmbël dhe optimiste. Në rolin kryesor, Robert Aramayo (The Rings of Power) mundi aktorë si Timothée Chalamet dhe Leonardo DiCaprio për çmimin e aktorit më të mirë në BAFTA, megjithëse triumfet e filmit u errësuan kur Davidson i vërtetë pa dashje thirri terma racistë ndërsa Michael B Jordan dhe Delroy Lindo ishin në skenë. “Filmi jashtëzakonisht i ngrohtë dhe bujar i Kirk Jones përmban një performancë të shkëlqyer nga Robert Aramayo, plot inteligjencë dhe sharm”, thotë Peter Bradshaw në Guardian . “Ky është një film tërheqës dhe i dhembshur.”
U publikua më 24 prill në SHBA
10. Michael
Filmi “Michael” është një nga filmat më kontrovers të vitit. I drejtuar nga Antoine Fuqua (“Training Day”), është një biografi e Michael Jackson (luajtur nga nipi i tij, Jaafar Jackson), që përshkruan jetën e tij nga fama e fëmijërisë në “Jackson 5” deri te fama që pushtoi botën si i vetëshpalluri Mbret i Popit. Projekti është shoqëruar me vonesa dhe rixhirime, si dhe me pyetje rreth akuzave për abuzim seksual të bëra kundër Jackson (të cilat janë hedhur poshtë nga trashëgimtarët e tij). Por producenti i tij, Graham King, prodhoi gjithashtu “Bohemian Rhapsody”, kështu që ndoshta Michael do të përfundojë si filmi i tij biografik për “Queen” – një prodhim problematik që u bë një hit fitues i çmimit Oscar. “[Jackson ishte] një enigmë, plot ekscentricitet, talent elektrizues, ndoshta artisti më i famshëm që ka kaluar ndonjëherë planetin”, tha King në CinemaCon të Las Vegasit në vitin 2024. “E megjithatë, pas shqyrtimit të pamëshirshëm, akuzave dhe vëmendjes së ashpër të medias, ai ishte thjesht një burrë. Një burrë që jetoi një jetë shumë të komplikuar. Filmi do të hyjë në të gjitha këto.”
Publikohet ndërkombëtarisht më 23 dhe 24 prill