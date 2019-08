Por sezoni i ri ka ardhur dhe klubet me emra të mëdhenj janë rikthyer dhe janë gati të luftojnë për trofeun.

Me shortin i cili do të hidhet nesër, Marca ka publikuar artikullin me 10 favoritët për të triumfuar në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.

Më poshtë lista e 10 ekipeve favorite për t’u shpallur kampion i Evropës për sezonin e ri të LK:

– Real Madrid

– Barcelona

– Atletico Madrid

– Manchester City

– Liverpool

– Tottenham

– Juventus

– PSG

– Bayern Munich

– Borussia Dortmund. /Lajmi.net/