1 vdekje dhe mbi 1 mijë e 300 raste të reja me Covid-19 Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin e fundit rreth gjendjes me Covid-19, ku ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit 1.332 persona kanë rezultuar pozitivë me këtë virus. MSH po ashtu shton se gjatë kësaj kohë është shënuar edhe një vdekje, shkruan lajmi.net. Tutje shtohet edhe se në 24 orët e fundit janë 120…