“1 mijë euro për mësuesit, 900 për policët, ushtarët e zjarrfikësit” – Abdixhiku tregon zotimet kryesore të LDK-së

20/12/2025 11:42

Kreu i LDK-së dhe kandidati për kryeministër, Lumir Abdxhiku, ka bërë publike 10 zotimet kryesore të partisë së tij për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Abdixhiku ka shkruar se zotimet e LDK-së janë të qarta, konkrete dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve.

Postimi i plotë:

Këto janë 10 zotimet tona kryesore. 🇽🇰

Zotime të qarta, plane konkrete dhe përgjegjësi ndaj secilit qytetar.

LDK ka program. Ka ekip. Ka vullnet.

Le të zgjedhim shpresën; për familjet, për të rinjtë, për të ardhmen.

