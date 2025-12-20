“1 mijë euro për mësuesit, 900 për policët, ushtarët e zjarrfikësit” – Abdixhiku tregon zotimet kryesore të LDK-së
Kreu i LDK-së dhe kandidati për kryeministër, Lumir Abdxhiku, ka bërë publike 10 zotimet kryesore të partisë së tij për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Kreu i LDK-së dhe kandidati për kryeministër, Lumir Abdxhiku, ka bërë publike 10 zotimet kryesore të partisë së tij për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Abdixhiku ka shkruar se zotimet e LDK-së janë të qarta, konkrete dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve.
Postimi i plotë:
Këto janë 10 zotimet tona kryesore. 🇽🇰
Zotime të qarta, plane konkrete dhe përgjegjësi ndaj secilit qytetar.
LDK ka program. Ka ekip. Ka vullnet.
Le të zgjedhim shpresën; për familjet, për të rinjtë, për të ardhmen.