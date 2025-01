Kosova përplot me shoferë- Mbi 83 mijë persona u pajisën me patentë-shoferë brenda një viti Kosova njihet si një prej vendeve me më së shumti qarkullim të automjeteve. Mungesa e metrove, mos-përdorimi i biçikletave si dhe kaosi që shkaktohet zakonisht brenda autobusëve ua pamundëson thuajse lëvizjen me ndonjë mjet tjetër transporti, përpos automjeteve. Kësisoj shumë prej banorëve të vendit tonë detyrohen që të mbajnë veturat ndoshta shpesh herë me më…