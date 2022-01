Përveç projekteve të realizuara me sukses disa prej tyre lansuan edhe albume, shkruan lajmi.net.

Elvana Gjata, Dafina Zeqiri, Elhaida Dani, Rina Balaj, Theodore Agustin Gega-Sin Boy, Orhidea Latifi-Kida, Leonora Jakupi, Gramoz Aliu-Mozzik bashkë me Loredana Zefi, Trim Ademi-Capital T, Bardhyl Idrizi-Bardhi, Yll Limani, janë disa nga këngëtarët që publikuan albume.

Elvana Gjata

Elvana Gjata lansoi albumin e saj në muajin prill, saktësisht me datën 16-të e cila e solli si befasi për publikun duke mos treguar se ka qenë duke punuar për te. “Çelu” ka qenë titulli i albumit të artistes shqiptare i cili përmban shtatë këngë të gjitha të publikuar me videoklipe.

“Mos u ngut”, “Kunadhe”, “A po vjen”, “Drandofilat”, “Jeta ime”, “Vendi im”, “Kur jemi dasht”, janë titujt e disa projekteve që Elvana i përfshiu në albumin e ri.

Elhaida Dani

Me 22 shtator, këngëtarja shqiptare, Elhaida Dani sjelli në tregun muzikor albumin me titull “Zanin” e cila shfaqi stilin dhe elegancën e saj në videoklipe po ashtu mahniti publikun me zërin e veçantë.

Këngëtarja shqiptare e cila në vitin 2013-të e fitoi garën muzikore “The Voice of Italy”, dhe në vitin 2015-të ishte përfaqësuese e Shqipërisë në “Eurovision”, në albumin e saj përfshiu pesë këngë. “Jam betu”, “Kënga Jonë”, “Zanin”, “Amore” dhe “Hajmali”.

Loredana & Mozzik

Loredana dhe Mozzik publikuan albumin e tyre me 24 shtator të këtij viti. Albumi i dyshes së shumë komentuar të showbizzit shqiptar u titullua “No rich parents”.

“Happy Birthday”, “Fotos ohne Blitz”, “OMG”, “Du&Ich”, “Einsam”, janë disa nga projektet muzikore të dyshes të cilat janë publikuar vetëm në versionin audio.

Dafina Zeqiri



Këngëtarja shqiptare publikoi albumin pas shumë paralajmërimeve për faktin se shkaku i pandemisë ajo nuk kishte pasur mundësi ta finalizonte.

Është e rëndësishme të ceket se gjatë kohës së izolimit, Dafina nuk është ndjerë edhe mirë sa i përket shëndetit mendor dhe kjo gjë mbase edhe e ka penalizuar. Megjithatë, Dafina arriti ta finalizonte albumin me 1 tetor duke e publikuar në të gjitha platformat sociale.

Albumi i saj u titullua “Dafinë Moj” i cili përmban gjithsej 14-të këngë teksa nuk i mungojnë edhe bashkëpunime ku duhet veçuar kënga me nënën e saj, Melihate Zeqirin, “Dafinë Moj”.

“Llafe llafe”, “Vet e lype”, “Dafinë Moj”, “Mos e lëndo”, “Pasha Dafinën”, janë disa nga këngët e saj lansuar vetëm në audio.

Ky album i këngëtares është dedikim për nënën e Dafinës e cila e kishte bërë publike këte gjë duke shkruar se ia dedikon asaj.

Rina Balaj, SinBoy

Këngëtarja nga Istogu, Rina Balaj ka qenë aktive me projekte muzikore gjatë këtij viti ku shumicën prej tyre i ka publikuar me videoklipe. Ndërkohë, Rina Balaj gjatë gjithë vitit ka qenë e angazhuar me punë e cila publikoi dy albume “Balerina” dhe “MM” në bashkëpunim me partnerin e saj, Sin Boy.

Albumi “MM” i këngëtares u publikua me 17 shkurt i cili ka në vete disa këngë teksa nuk janë të lansuara me videoklip por vetëm në versionin audio.

“Fighter”, “1Joint”, “Sativa”, “Mia”, “Addiction”, “Aver”, janë disa nga titujt e këngëve të albumit nga Rina.

Leonora Jakupi

Këngëtarja shumë e dashur për publikun shqiptar pa dyshim se është Leonora Jakupi. Artistja e njohur publikoi albumin e ri me titull “Amël” në prag të festave të fundvitit.

Lenora Jakupi tregoi se këtij albumi i ka bashkangjitur pesë këngë të cilat i ka përgatitur të gjitha me videoklipe.

“Amël”, “Dashnia jeme”, “A kaloi”, “Centin e fundit”, “Hajde nxima”, janë videoklipet e Lenora Jakupit.

Yll Limani

Në vazhdimësi edhe Yll Limani, ka zgjedhur që ta përfundojë me sukses vitin 2021 duke sjellur për fansat disa projekte muzikore të realizuara me videoklipe.

Me zërin e tij melankolik, këngëtari i ka bërë për të vuajtur fansat edhe në fundvit.

“Lshoja Zanin”, mban titullin albumi i Yll Limanit i cili u publikua me 5 dhjetor dhe në vete ka gjithsejt 5 këngë.

“Qaj”, “Lshoja Zanin”, “Çka nëse”, “Vonë”, “Gënjeshtare”, janë titujt e këngëve të Yll Limanit të cilat mund t’i dëgjoni në platformën YouTube.

Kida

Një tjetër artiste e cila punoi për krijimtarinë e saj është edhe Kida. Përmes rrjeteve sociale, këngëtarja njoftoi fansat se ka finalizuar albumin.

Kida në postimin e saj bëri publik coverin e albumit duke u shfaqur e veshur me një dukje elegante e cila nuk kurseu edhe një mbishkrim duke ndarë me fansat mundin dhe sakrificat për realizimin e albumit. Gjithashtu, artistja shqiptare tregoi edhe të veçantën e këtij albumi.

Kida tha se albumi titullohet ashtu si emri i saj “Orchide” dhe u lansua për ditëlindjen e saj me 21 dhjetor, po ashtu përmban 12 këngë të reja ashtu si muajt e vitit.

“Mo jo”, “Pse”, “Special”, “Ike”, “Qao”, “Hard work”, janë disa nga titujt e projekteve muzikore të albumit.

Bardhi

Edhe rep-artisti i ri, Bardhi i cili nuk ka shumë kohë që është bërë pjesë e skenës muzikore befasoi fansat e tij teksa lansoi albumin “Trëndafil”.

Albumi i Bardhit erdhi befasi për publikun e gjërë i cili edhe u prit shumë mirë. Albumi i tij përfshinë gjithsej 20 këngë, shumica prej së cilave janë bashkëpunime me emra të njohur të estradës, si Ledri Vula, Lumi B, Kidda, Azet, DJ PM, DJ Dagz dhe të tjerë.

Ndërsa disa nga titujt e këngëve janë: “Eyes Chico”, “Jeta jem”, “Copë Copë”, “Nafaka”, “Kadale”, “Ruf Mich An”, “A je”, “M’fal”, “Deri dje”, “Zemrën”, “Nona”, “Filma”.

Kujtojmë se, albumi i këngëtarit u publikua me 10 nëntor.

Capital T

Capital T i bashkohet Kidës pasi dyshja kanë vendosur ta lansojnë albumin për fundvit, madje në data të afërta.

“Plan”, mban titullin albumi i Trim Ademit.

Përmes rrjeteve sociale, Kapo njoftoi se albumi tashmë është publikuar në platforma sociale ndërkohë nuk i munguan komentet pozitive për albumin nga fansat e shumtë./Lajmi.net/