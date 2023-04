Bosch: Gjykata Speciale ishte dhuratë për Serbinë, Kosova gaboi ndaj raportit të Marty-it

Ish-ambasadori holandez në Kosovë, Robert Bosch, ka dhënë edhe mendimin e tij lidhur me Gjykatën Speciale ku po akuzohen ish-krerët e UÇK-së për “krime kundër njerëzimit”.

Bosch, fillimisht ka komentuar mënyrën se si askush nuk guxoi të dal kundër raportit të Dick Martyt sepse kjo kishte ndodhur një herë ndaj një raporti të tij për qendrat e paraburgimit në ShBA dhe raporti kishte dal i vërtetë, kështuqe të gjithë hezituan kur erdhi raporti për Kosovë.

“Më lejoni të them se çka mendoj për këtë Gjykatën Speciale, në 2010 z.Marty doli me një raport, për Kuvendin parlamentar të Këshillit të Evropës. Ai kishte një reputacion sepse më herët kishte pasur një raport për qendrat e paraburgimit në SHBA, të gjithë mendonin se ishin gjëra të kota, por dolën të vërteta dhe kishte një reputacion të mirë. Kur doli më këtë raport askush nuk guxoi të thoshte se kjo ndoshta nuk ishte e vërtet sepse kishin thënë më herët por tani nuk mundeshin. Shumë njerëz e besuan këtë raport, ishte i tmerrshëm sepse pjesa kryesore e këtij raporti kishte të bënte me trafikim organesh dhe po të kishte qenë e vërtet do të ishte e tmerrshme. Atëherë njerëzit thanë se kjo çështje duhet hetuar”, ka thënë ai.

Ish-ambasadori i Holandës në Kosovë, ka kritikuar edhe Qeverinë për qëndrimin e saj ndaj këtij raporti, duke thënë se ajo gaboi atëherë sepse nuk bëri vetë hetimet.

“Atëherë mendoj se Qeveria e Kosovës gaboi se do duhej të kishte thënë se ky është raport i tmerrshëm nuk është i vërtetë dhe ne vetë do duhej t’i bënim këto hetime. UNMIK-u kishte hetuar dhe kishte dal se nuk kishte asgjë. Prokurori kryesor kishte qenë Johanes, ai më tha mua se s’kishte asgjë të vërtet për të hetuar. Atëherë Qeveria do duhej të kishte kërkuar Johanes që të hetonte edhe një herë. Në 2015 vendosen të themelojnë këtë Gjykatë Speciale por, njëkohësisht edhe z.Williamson ishte duke hetuar gjitha këto akuza për të parë se a kishte prova të mjaftueshme për të dëshmuar trafikim organesh, por çfarë doli ishte se nuk kishte trafikim organesh, që ishte arsyeja kryesore se përse u bë kjo gjykatë.”, ka thënë ai në Kanal10.