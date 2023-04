Arrestohet Donald Trump CNN ka raportuar se tanimë Trump është nën arrest dhe në mbajtje policore. Trumpit priten ti merren gjurmët e gishtërinjve si pjesë e arrestimit, megjithëse është ende e paqartë nëse do të merret fotografia e tij. Më pas, ai do të sillet në një sallë gjyqi, ku do të gjykohet – një paraqitje që pritet…