1.86 nafta, 1.44 benzina dhe 0.85 euro gasi për litër, çmimet tavan të derivateve për sot
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka publikuar çmimet tavan të derivateve për ditën e sotme në Kosovë. Një litër naftë mund të shitet deri në 1.86 euro, benzina 1.44 dhe gasi 0.85.
11/04/2026 10:18
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka publikuar çmimet tavan të derivateve për ditën e sotme në Kosovë.
Një litër naftë mund të shitet deri në 1.86 euro, benzina 1.44 dhe gasi 0.85.