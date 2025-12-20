“1, 2, 13”: Kurti përpiqet të bëjë “show” me pagën e 13-të për sektorin publik
Kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, është zotuar se punëtorët e sektorit publik do ta marrin pagën e 13-të në muajin e tretë të vitit.
Premtimi u bë gjatë një tubimi elektoral në Ferizaj, ku Kurti tentoi ta komunikojë këtë vendim përmes një loje simbolike me numra.
“Do të vijë në fillim të vitit. Pas numrit 1 ose 2. Pra punëtorët që janë në sektorin publik, vitin e ardhshëm nuk numërojnë 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 por numërojnë 1,2,13. Ky do të jetë një ndër vendimet e para që do t’i marrim ne si qeveri.”