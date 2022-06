Zyrtare: Liverpool transferon Calvin Ramsay

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi me anë të një postimi në faqen e tyre.

Forma e mirë e Ramsay në ekipin skocez, Aberdeen bëri që Liverpool të shkojë pas tij.

18 vjeçari do të jetë në ‘Anfield’ deri në vitin 2027.

“Ramsay është një Reds. Jemi të kënaqur të njoftojmë nënshkrimin me Calvin Ramsay nga Aberdeen”, thuhet në njoftim e klubit, përcjell lajmi.net.

Çmimi që përflitet se ‘Reds’ kanë paguar është katër milionë funte./Lajmi.net/

Ramsay is a Red 🙌🔴

We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.

— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022