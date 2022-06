Zyrtare: Darvin Ham trajneri i Lakers

Pas shkarkimit të Frank Vogel nga posti i trajneri të Lakers, ata ishin në kërkim për të zëvendësuar atë.

Pas disa muajsh pritje Lakers tashmë kanë një trajner të ri, ai është Darvin Ham, përcjell lajmi.net.

Ham ishte ndihmës trajner në ekipin Milwaukee Bucks, ndërsa tani do ta udhëheq Los Angeles.

Lajmin e ka bërë të ditur klubi me anë të një postimi në rrjetet sociale.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Coach Ham! pic.twitter.com/V91QyME7EI

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 3, 2022