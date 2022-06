Zyrtare: Arsenali transferon portierin Matt Turner

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi me anë të një njoftimi.

Matt është një portier që ka luajtur në ligën amerikane MLS, për New England.

Ishte Mikel Arteta ai që e komentoi transferimin e ri të portierit, duke thënë se ai do të sjellë cilësi në ekipin e tij.

“Matt është një portier me përvojë që do të sjellë cilësi të lartë në skuadrën tonë – ai ishte i mrekullueshëm në MLS”, tha spanjolli, përcjell lajmi.net.

Matt Turner do të jetë portieri i dytë pas Aaron Ramsdale./Lajmi.net/

✈️ From New Jersey to north London…

Welcome home, Matty Turner ❤️

— Arsenal (@Arsenal) June 27, 2022