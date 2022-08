Van Dijk: Haaland do t`ua bëjë jetë e tmerrshme mbrojtësve në Angli Virgil van Dijk ka folur në lidhje me transferimin e ri të Manchester City, Erling Haaland. Haaland kaloi nga Borussia Dortmund drejt Manchester Cityt. Sulmuesi është në një formë tejet të mirë, andaj sipas Van Dijk ai do jua vështirsojë jetën mbrojtësve në Premier Ligë. “Haaland ka shumë cilësi. Ai do t’ua bëjë jetën e…