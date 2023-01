Rruga rajonale Shtërpcë-Prevallë do të mbyllet si shkak i protestës Rruga rajonale Shtërpcë-Prevallë do të jetë e mbyllur për qarkullim e automjeteve. Nga ora 11:30 për shkak të protestës së paralajmëruar, siç është njoftuar nga Policia e Kosovës, rruga do të mbyllet nga fshati Drajkovc. Njoftimi i plotë: Ju njoftojmë se rruga rajonale Shtërpcë- Prevallë, nga ora 11:30 do të jetë e mbyllur për qarkullimin…