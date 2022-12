Postoi në rrjete sociale duke shtënë me armë, arrestohet vushtrriasi Një person është arrestuar të shtunën në fshatin Reznik të Vushtrrisë. Kjo pasi që, i njëjti kishte postuar në rrjetet sociale ku shihej duke shtënë me armë zjarri. Policia bënë të ditur se nga i dyshuari është konfiskuar një revole me një karikator pa fishek. “Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti në…