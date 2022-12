Policia del me komunikatë për rrëmbimet e qytetarëve serb në veri Policia e Kosovës, ka dalur me një komunikatë për media lidhur me rrëmbimet e qytetarëve serb në veri të Republikës së Kosovës. Për këtë çështje policia deklaron se i trajton me seriozitet dhe se janë vendosur edhe pika kontrolli të automjeteve nëpër qytete dhe akse rrugore. “Rrëmbimet e qytetarëve serb në veri të Republikës së…