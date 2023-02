Njofton MSh: 8 raste të reja me COVID- 18 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar raportin e rasteve të reja me COVID-19 në Kosovë. Sipas njoftimit, nga 21 testime të cilat janë bërë gjatë 24 orëve të fundit, 8 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, përcjell lajmi.net. Po ashtu, MSH njofton se në vendin tonë janë aktualisht 132 raste aktive. Në 24 orët e…